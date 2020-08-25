Число безработных выросло в Липецкой области

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, к концу июля в Липецкой области достигла 9770 человек, что составляет 1,6% от численности рабочей силы (экономически активного населения).

Такие данные приводит Липецкстат в докладе «Социально – экономическое положение Липецкой области» в январе – июле 2020 года.

Резкий рост безработицы произошел в апреле нынешнего года, когда начали вводиться ограничения из-за коронавируса. Если в конце марта 2020 года безработных было 2523, то спустя месяц уже 4786.

Если говорить в целом по России, то в июле 2020 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда). При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,3 млн человек, в том числе 3,0 млн человек получали пособие по безработице.

Президент России Владимир Путин называет безработицу одной из главных проблем в стране. 24 августа в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым президент рекомендовал тому “обратить внимание на рынок труда”. Голубев констатировал, что уровень безработицы в Ростовской области составляет 4,6%.