Число пациентов, поступающих в инфекционные госпитали Липецкой области, начало снижаться. По данным регионального управления здравоохранения в течение этой недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Свободный коечный фонд на 10 ноября 2021 года составил 25%, в связи с чем принято решение о сокращении мест до трёх тысяч коек.

Как отмечают в облздраве, снизить число госпитализаций удалось за счёт увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, а оперативная диагностика в свою очередь позволила начать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избежать тяжёлых осложнений.

Достигнуть большого объёма обследования жителей на коронавирусную инфекцию во многом позволило внедрение расширенного экспресс-тестирования. Всего на сегодня в Липецкой области уже использовано более 30 тысяч экспресс-тестов. Накануне поступила ещё одна крупная партия – 20 тысяч штук. В общей сложности в регионе сейчас имеется свыше 60 тысяч экспресс-тестов на COVID-19.