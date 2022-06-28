На липецких улицах стало больше камер видеонаблюдения. Специалисты Липецкого филиала «Ростелекома» подключили 1300 новых камер к региональной платформе видеоаналитики, за счет чего число точек фотовидеофиксации на городских улицах увеличилось на 30%. Если в марте система объединяла 3700 устройств, то сейчас их уже 5000.

Провайдер начал работу по модернизации липецкой системы видеонаблюдения в 2015 году, интегрировав в нее облачные сервисы и уличные камеры на дорогах, во дворах, парках и скверах. Следующим шагом стало создание региональной платформы видеоаналитики и фотовидеофиксации.

Платформа позволила повысить эффективность работы правоохранительных органов. По статистике, благодаря видеонаблюдению раскрывается 68% правонарушений – от краж до подставных ДТП. «Умные» камеры и сервисы позволяют не только следить за безопасностью и фиксировать противоправные действия. С помощью платформы органы власти контролируют процессы в здравоохранении строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Видеонаблюдение установлено на объектах, которые строятся в регионе в рамках нацпроектов.

«Совместно с правительством Липецкой области всего за пару лет нам удалось создать для жителей систему, которой можно гордиться. Ее отличает не только охват территорий, но и масштаб по количеству камер. Мы улучшили качество изображений, увеличили срок их хранения с семи до 30 дней, а также открыли для всех желающих прямую трансляцию с камер на сайте», — отмечает директор филиала ПАО «Ростелеком» в Липецкой области Константин Власов.

Помимо масштабного развития региональной платформы видеоаналитики, правительство Липецкой области совместно ПАО «Ростелеком» обеспечивает сельские населенные пункты подключением к высокоскоростному интернету (в том числе и по технологии GPON) где живут более 1000 человек. К интернету подключено около 400 социальных объектов (ФАПов, учреждений культуры), организован доступ для сотен школ в единую систему передачи данных.

«Мы стремимся к тому, чтобы качественной связью и доступом к сети были обеспечены люди во всех населённых пунктах региона. Жители должны иметь доступ к современным цифровым сервисам. От этого во многом зависит уровень и качество жизни», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Как отмечают в управлении цифрового развития, сеть видеонаблюдения в регионе будет расширена. Только в июле предполагается установить еще 500 камер.