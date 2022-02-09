В Липецкой области из-за роста заболеваемости коронавирусом нагрузка на амбулаторное звено значительно возросла, сообщает управление здравоохранения Липецкой области. В сутки поступает более 3,5 тыс. вызовов врача на дом.

К обслуживанию пациентов на дому привлечено 234 бригады, в том числе 140 врачебных, 56 фельдшерские, 38 сестринские бригады. К обслуживанию пациентов в поликлиниках привлечено 1722 медработника, в том числе 409 врачей, 1000 среднего медперсонала, восемь ординаторов, 15 студентов ВУЗов, 290 студентов колледжей. На больничном находятся 20 % врачей и 18 % медработников.

Запас основных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом регулярно пополняется и сегодня составляет более 80 тысяч упаковок противовирусных и симптоматических препаратов.