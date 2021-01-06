В регионе

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Липецкой области за все время превысило 17 тысяч

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 172 случая заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 100
  • г. Елец – 9
  • Воловский район – 7
  • Грязинский район – 8
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 2
  • Задонский район – 9
  • Измалковский район – 2
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 4
  • Липецкий район – 13
  • Тербунский район – 5
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 8

76 человек за сутки выздоровели, трое умерли.

По состоянию на 15.00, 6.01.2021 г. в больницах находятся 1357 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2724 пациента с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 027 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 668 человек выздоровели, 278 умерли.

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