За последние сутки в Липецкой области выявили 172 случая заражения коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 100
- г. Елец – 9
- Воловский район – 7
- Грязинский район – 8
- Добринский район – 1
- Добровский район – 2
- Задонский район – 9
- Измалковский район – 2
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 1
- Лев-Толстовский район – 4
- Липецкий район – 13
- Тербунский район – 5
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 8
76 человек за сутки выздоровели, трое умерли.
По состоянию на 15.00, 6.01.2021 г. в больницах находятся 1357 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2724 пациента с лёгкой формой COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 027 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 668 человек выздоровели, 278 умерли.