За последние сутки в Липецкой области выявили 172 случая заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 100

г. Елец – 9

Воловский район – 7

Грязинский район – 8

Добринский район – 1

Добровский район – 2

Задонский район – 9

Измалковский район – 2

Краснинский район – 1

Лебедянский район – 1

Лев-Толстовский район – 4

Липецкий район – 13

Тербунский район – 5

Усманский район – 2

Хлевенский район – 8

76 человек за сутки выздоровели, трое умерли.

По состоянию на 15.00, 6.01.2021 г. в больницах находятся 1357 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2724 пациента с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 027 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 668 человек выздоровели, 278 умерли.