Число поддельных купюр снизилось в Липецкой области

39 поддельных российских денежных знаков выявили в Липецкой области. Это на 22 штуки меньше, чем год назад.

Поддельных пятитысячных банкнот вывели из обращения почти в 2 раза меньше, чем год назад — 25 штук. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту.

При расчетах наличными важно проверять деньги до того, как они попадут в кошелек, отмечают в липецком отделении Банка России. Для этого необязательно иметь специальное оборудование. К примеру, на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.

Изучить все важные признаки подлинности купюр можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Улучшить знания о подлинности банкнот могут и кассовые работники розничных торговых сетей. Бесплатное обучение — на портале Университета Банка России.

«Снижение количества выявленных подделок почти на треть — это не только заслуга банковских экспертов и правоохранителей, но и показатель растущей финансовой грамотности наших жителей», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.