Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая включительно. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. В этом году на обсуждение по всей стране вынесено более 5 тысяч объектов.

«За две с половиной недели порядка 6,5 миллиона человек приняли участие в выборе объектов благоустройства. Такая вовлеченность россиян в процесс голосования говорит о том, что проект зарекомендовал себя и подтвердил доверие граждан», – отметил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. В Липецкой области на голосование вынесено 50 объектов в восьми городах – Липецке, Ельце, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске и городе Грязи. Поддержать можно только одно из представленных на платформе пространств. Свой выбор сделали уже более 70 тысяч жителей региона.

«С каждым годом все больше россиян принимают участие в решении вопросов развития своих городов. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преображаются скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, – прокомментировал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. – Сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. Поэтому мы благодарим всех, кто уже принял участие в голосовании, и призываем подключиться к голосованию тех, кто еще этого не сделал».

Отдать свой голос можно несколькими способами: на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах.

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится третий год подряд, и жители нашего региона активно включаются в него. Это еще раз подтверждает их любовь к родному краю», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.