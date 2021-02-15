Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 079 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 324 человека выздоровели, 401 – умер.

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