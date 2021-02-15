В регионе

Число умерших от коронавируса перевалило за четыре сотни в Липецкой области. Данные на 15 февраля

3 часа назад
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140 новых случаев коронавируса выявили в Липецкой области за минувшие сутки.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 33
  • г. Елец – 17
  • Воловский район – 7
  • Грязинский район – 23
  • Данковский район – 7
  • Добровский район – 1
  • Долгоруковский район – 4
  • Задонский район – 14
  • Измалковский район – 1
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 26
  • Липецкий район – 1
  • Становлянский район – 1
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 1
  • Чаплыгинский район – 1

60 пациентов за последние сутки завершили лечение, 2 человека умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 079 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 324 человека выздоровели, 401 – умер.

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