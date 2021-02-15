140 новых случаев коронавируса выявили в Липецкой области за минувшие сутки.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 33
- г. Елец – 17
- Воловский район – 7
- Грязинский район – 23
- Данковский район – 7
- Добровский район – 1
- Долгоруковский район – 4
- Задонский район – 14
- Измалковский район – 1
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 26
- Липецкий район – 1
- Становлянский район – 1
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 1
- Чаплыгинский район – 1
60 пациентов за последние сутки завершили лечение, 2 человека умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 079 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 324 человека выздоровели, 401 – умер.