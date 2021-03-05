За последние сутки в Липецкой области выявили 104 случая заболевания коронавирусом.

233 человека за сутки выздоровели, трое умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25 191 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 2211,0 случая на 100 тысяч населения.

21 878 человек выздоровели, 450 – умерли.

Напоминаем, что в Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам иммунизации против новой коронавирусной инфекции – 8-800-450-48-48.

Также продолжает работать «горячая линия» по вопросу тестирования на новую коронавирусную инфекцию – 8 (4742) 30-88-13. Время работы горячей линии ежедневно с 9.00-16.00.