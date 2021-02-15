Липецкстат подготовил информацию о демографической ситуации Липецкой области в январе-декабре 2020 года.

В январе-декабре 2020 года в Липецкой области родилось 9389 человек, что на 4% меньше, чем в январе-декабре 2019 года. Среди родившихся живыми 36% детей родились у матерей первыми, 39 – вторыми, 25% – третьими и последующими.

В январе-декабре 2020 года родилось 107 пар близнецов и 1 тройня.

Число умерших составило 20081 человек и увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-декабрь 2020 года составило 10692 человека, или 9,4 на 1000 человек населения.

По предварительной оценке численность постоянного населения Липецкой области на 1 января 2021 года составила 1128,2 тыс. человек.

За 2020 год в регионе было зарегистрировано 5692 брака, что на 19% меньше, чем в 2019 году.

При этом число зарегистрированных разводов сократилось на 2%: если в 2019 году их количество составляло 4914, то за 2020 год – 4828.

Естественное движение населения за январь-декабрь