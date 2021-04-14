Как сообщает Липецкстат, в январе-феврале 2021 года в Липецкой области родилось 1348 человек, что на 11% меньше, чем в январе-феврале 2020 года. Среди родившихся живыми 33% детей родились у матерей первыми, 39 – вторыми, 28% – третьими и последующими. В январе-феврале 2021 года родилось 11 пар близнецов.

Число умерших составило 3832 человека и увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-февраль 2021 года составило 2484 человека, или 13,6 на 1000 человек населения.

За два месяца 2021 года в регионе было зарегистрировано 793 брака, что на 2% меньше, чем в январе-феврале 2020 года.

При этом число зарегистрированных разводов сократилось на 14%: если в январе-феврале 2020 года их количество составляло 829, то в январе-феврале 2021 года – 711.