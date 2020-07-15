Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 3056 человек

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 3056 человек.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4287 случаев новой коронавирусной инфекции, 3056 человек выздоровели, 19 человек умерли. 1212 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 15.07.2020г. в больницах находятся:
229 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
303 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 983 пациента с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк – 6
г. Елец – 1
Грязинский район – 6
Данковский район – 4
Долгоруковский район – 1
Елецкий район – 1
Задонский район – 2
Лев-Толстовский район – 2
Липецкий район – 1
Становлянский район – 1
Тербунский район – 5
Чаплыгинский район – 2