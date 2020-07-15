Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 3056 человек

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 3056 человек.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4287 случаев новой коронавирусной инфекции, 3056 человек выздоровели, 19 человек умерли. 1212 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 15.07.2020г. в больницах находятся:

229 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

303 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 983 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 6

г. Елец – 1

Грязинский район – 6

Данковский район – 4

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 1

Задонский район – 2

Лев-Толстовский район – 2

Липецкий район – 1

Становлянский район – 1

Тербунский район – 5

Чаплыгинский район – 2