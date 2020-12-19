Число заболевших коронавирусом в Липецкой области перевалило за 14 тысяч. 19 декабря – новый антирекорд по суточному приросту

За последние сутки в Липецкой области выявили 167 случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд по суточному приросту заболевших. Прежний был зафиксирован 16 декабря, когда заболели 160 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 78
- г. Елец – 4
- Воловский район – 7
- Грязинский район – 10
- Данковский район – 1
- Добринский район – 1
- Добровский район – 6
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 17
- Измалковский район – 1
- Лебедянский район – 2
- Липецкий район – 11
- Тербунский район – 21
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 2
- Чаплыгинский район – 3
Также за сутки в регионе 4 человека стали жертвами коронавируса, а 126 пациентов с диагнозом COVID-19 благополучно завершили лечение.
По состоянию на 15.00, 19.12.2020 г. в больницах находятся 1193 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1817 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
Всего за время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 14 072 человека, 10 865 выздоровели, 196 умерли.