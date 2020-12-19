В регионе

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области перевалило за 14 тысяч. 19 декабря – новый антирекорд по суточному приросту

9 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 167 случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд по суточному приросту заболевших. Прежний был зафиксирован 16 декабря, когда заболели 160 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 78
  • г. Елец – 4
  • Воловский район – 7
  • Грязинский район – 10
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 6
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 17
  • Измалковский район – 1
  • Лебедянский район – 2
  • Липецкий район – 11
  • Тербунский район – 21
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 2
  • Чаплыгинский район – 3

Также за сутки в регионе 4 человека стали жертвами коронавируса, а 126 пациентов с диагнозом COVID-19 благополучно завершили лечение.

По состоянию на 15.00, 19.12.2020 г. в больницах находятся 1193 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1817 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Всего за время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 14 072 человека, 10 865 выздоровели, 196 умерли.

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