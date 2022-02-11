В 2021 году жители региона направили в Банк России 1,6 тысяч жалоб, что на 9% меньше аналогичного показателя 2020 года. Примерно половина из них связана с работой банков. При этом число таких обращений снизилось на 25%, до 771 штуки: во многом благодаря тому, что стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом.

«Число жалоб на микрофинансовые организации возросло на 29%. Основная причина — в навязывании МФО дополнительных платных услуг при заключении договора. В дальнейшем количество обращений заемщиков по этому вопросу должно сократиться. С конца 2021 года вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие отказаться от навязанных вместе с кредитом или займом дополнительных сервисов в период охлаждения — 14 календарных дней», — разъясняет управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Банк России напоминает: в случае некачественно оказанной финансовой услуги гражданин может направить обращение через Интернет-приемную регулятора. Телефон контактного центра работает круглосуточно: 8-800-300-30-00. Любые финансовые вопросы удобно задавать в чате бесплатного мобильного приложения «ЦБ онлайн».