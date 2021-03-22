По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Липецкой области 91 случай инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 62

г. Елец – 4

Грязинский район – 10

Добринский район – 4

Долгоруковский район – 4

Измалковский район – 1

Липецкий район – 4

18 человек за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 26814 случаев новой коронавирусной инфекции, 23217 человек выздоровели, 503 человека умерли.

3094 человека продолжают лечение. Из них на дому лечится 2761 пациент, 333 человека – в больницах.