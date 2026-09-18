Чисто там, где косят

В Каверинском территориальном отделе большое внимание уделяется содержанию в чистоте улиц и общественных пространств.

По словам начальника теротдела Игоря Паршинцева, за весенне-летний период уже 5-6 раз проводился окос от сорной растительности обочин дорог и других территорий. Для этого приходится нанимать односельчан. А порой и сам руководитель территории выходит на борьбу с бурьяном. Недавно окосили территорию школы, парка и церкви в Паршиновке. Финансовую помощь в этом благом деле начальнику теротдела оказывают местные фермера и индивидуальные предприниматели. Игорь Николаевич благодарит за помощь Дмитрия Болдина, Василия Стрельникова, Антона Донских, Олега Брыкина, Ивана Макашова.

В свою очередь, жители населённых пунктов стремятся поддерживать чистоту и порядок на прилегающей к их домам территории.