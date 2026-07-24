Чистый источник — забота общая

В Нижней Матренке прошёл субботник на «Серебряном роднике». В минувшую пятницу местные жители собрались здесь, чтобы привести в порядок одно из самых любимых мест села. Общими усилиями убрали мусор, навели чистоту и красоту вокруг источника. Спасибо каждому, кто отложил свои дела и пришёл на помощь!

Родник для нас — это не только место отдыха, но и объект культурного наследия, памятник природы. Давайте сохраним его чистым и красивым для будущих поколений!

Сергей БИРЮКОВ,

глава Нижнематренского теротдела.