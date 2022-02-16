Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в РФ Марк Михилсен сегодня приехал в Липецкую область с официальным визитом. В областной администрации состоялась встреча первого заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко, заместителя главы администрации региона Сергея Курбатова, начальника управления инвестиций и инноваций Евгении Локтионовой с делегацией посольства Бельгии.

Александр Рябченко рассказал делегации посольства Бельгии об экономическом и производственном потенциале Липецкой области. «Географически мы расположены в центре европейской части России, что создает ряд преимуществ. Созданная транспортная инфраструктура позволяет иметь доступную связь с Москвой, промышленными центрами юга и запада России, а также Поволжья. В регионе создан благоприятный инвестиционный климат, в основе которого лежит принцип доверительного отношения и уважения к представителям бизнеса», — сказал Александр Рябченко.

Марк Михилсен поблагодарил администрацию региона за приглашение и рассказал, что прибыл в Липецкую область для знакомства, установления и дальнейшего развития деловых связей между бельгийскими компаниями и их потенциальными российскими партнерами.

«Полгода назад я встретил директора завода «Бекарт», который работает в вашем регионе уже 12 лет и активно развивается. Захотел увидеть всё своими глазами. Сегодня мы посетили НЛМК. Это огромная высокотехнологичная компания. Побывали в университете НЛМК и увидели студентов. Это то будущее, о котором даже не мечтал Стив Джобс. Сегодня посетим площадку Особой экономической зоны и познакомимся с производством. Мы заинтересованы в развитии долгосрочных и перспективных отношений», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в РФ Марк Михилсен.

По итогам 9 месяцев 2021 года в экономику региона привлечено 111,1 млрд инвестиций (106% к уровню 9 месяцев 2020 года). Динамика и объем привлеченных инвестиций на душу населения выше среднероссийских (на душу ЛО – 99 тыс. руб., РФ – 92 тыс. руб.). Крупные капиталовложения предприятий в развитие производств стимулируются налоговыми льготами на уровне региона, спецрежимом особых экономических зон и индивидуальным подходом к каждому инвестору. В регионе успешно реализуются проекты с партнерами из Европы, Азии и Америки. Внешнеторговый оборот Липецкой области в 2021 году составил 8 199 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 87% (в основном за счет экспортных поставок металлов и изделий из них). Бельгия занимает второе место в товарообороте Липецкой области. Её доля составила 23,4%.

Представителей бельгийского бизнеса с липецкой землей связывают многолетние деловые контакты. В ОЭЗ «Липецк» работает компания «Бекарт», которая в настоящий момент активно инвестирует в создание дополнительных производственных мощностей. Завод по комплексной переработке топинамбура и производства ингредиентов для пищевой промышленности «ИстАгро Дон» сотрудничает с бельгийскими компаниями. Активно взаимодействует с Бельгией и ПАО «НЛМК». Для нас важно информирование коллег из Европы о высокой инвестиционной привлекательности региона и наличии удобных производственных площадок, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с бельгийскими инвесторами.»