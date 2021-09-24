Несмотря на громогласные заявления военно-политического руководства Украины о готовности вступления в НАТО и проведения всех необходимых реформ ВСУ для этого, реальность Украины говорит об обратном. Об этом пишет LipetskMedia.

Коррупция — главный враг и препятствие этой восточно-европейской страны на пути в «рай» Североатлантического альянса.

Причем об этом уже несколько раз во всеуслышание заявляли западные партнеры Украины, прямо давая понять, что только полная победа над коррупцией позволит начать всерьез рассматривать Киев как кандидата на полноправное членство.

В качестве примера результата повальной коррупции может служить факт утечки секретных документов о планах проведения стратегического командно-штабного учения с командованием Объединенных сил ВСУ «Объединенные усилия — 2021», которые Украина решила провести в ответ на проходящие в России СКШУ «Запад-2021», пишет rusvesna.su

Документы были утрачены начальником Института государственного военного управления Национального университета обороны Украины генерал-майором Александром Дузь-Крятченко, который на учениях будет выступать в роли старшего посредника при командующем группировки десантно-штурмовых войск.

Вероятнее всего, Дузь-Крятченко, будучи высокопоставленным военачальником, решил, что требования украинских законов и руководящих документов Минобороны по защите государственной тайны относятся только к военнослужащим рангами ниже, поэтому требовал от подчиненных отправки ему документов посредством «гражданской» электронной почты, несертифицированной для обмена «грифованными» документами.

Из открытых источников известно, что ведомственная система связи ВСУ все еще строится на тех же базовых принципах, что и в советское время, когда существует некий канал связи, защищаемый аппаратурой шифрования, на концах которого находятся абонентские устройства для обработки информации, будь то телефон, ПЭВМ или оборудование для видеоконференцсвязи.

Однако, по отзывам специалистов связи ВСУ, стоящая на вооружении у украинских подразделений связи аппаратура шифрования не соответствует современным требованиям, но продолжает закупаться у производителей, сумевших обеспечить необходимый объем «откатов» должностным лицам, ответственным за выполнение Гособоронзаказа.

Украинские «шифраторы» с трудом обеспечивают функционирование системы «Днiпро», стоящей на вооружении в ВСУ и позволяющей пересылать электронные файлы, однако количество сбоев в этой системе несравнимо высоко, что приводит к получению абонентом неоткрываемых, «битых» файлов.

Именно это в большинстве случаев заставляет должностных лиц ВСУ использовать «гражданские» почтовые сервисы отправки электронной корреспонденции для обмена документами.

Как рассказывают сами военнослужащие, доходит до смешного: отправляемый файл, с целью соблюдения требований документов по защите гостайны, отравляется по системе «Днiпро» и одновременно с этим через смартфон по электронной почте Gmail или Ukr.net, где он гарантированно будет доставлен и открыт, но взломать которую опытному хакеру, в принципе, не составляет труда.

Так и получилось сейчас, когда генерал Дузь-Крятченко заставил своих подчиненных отправить ему секретные документы на личную электронную почту, чтобы поработать с ними на домашнем компьютере, так как пересылаемые по ведомственной системе связи файлы, вероятнее всего, не удалось открыть на служебном ПЭВМ.