Что скрывается за дверями правосудия?

Второй год подряд в первый четверг октября Добринский районный суд, как и все суды Липецкой области, провёл день открытых дверей.

Цель мероприятия — помочь населению лучше понять, как устроена судебная система. Ещё сотрудники правосудия в такой момент хотят показать школьникам, что работа в суде — это не сухие бумаги и строгие залы, а важное и по-настоящему нужное дело, где можно найти своё призвание.

Надо сразу сказать, что желающих посетить это учреждение и познакомиться с его работой, подразделениями, кабинетами было очень много: 113 человек из образовательных учреждений нашего округа. Самыми первыми в суд пришли лицеисты 10-11 классов. Исполняющая обязанности председателя суда Ольга Викторовна Меньшикова познакомила ребят с этапами своей профессиональной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к кандидатам в судьи, рассказала о преимуществе работы в судебной системе. Она поведала, что в нашем районном суде трудятся три судьи (помимо неё, ещё Светлана Валерьевна Пронина и Светлана Александровна Грищенко), председатель — Галина Михайловна Перелыгина.

— Чтобы стать судьёй районного суда, — подчеркнула Ольга Викторовна, — необходимо быть гражданином РФ, иметь профильное образование, возраст — не менее 25 лет и стаж работы в судебной системе — не менее 5 лет. Судья — вершина всей юридической профессии. Причём отбор в судьи происходит строго на конкурсной основе, обязательно кандидат сдаёт серьёзный квалификационный экзамен. Сама я лично, прежде чем стать судьёй, прошла все ступени от секретаря до помощника судьи.

Светлана Валерьевна Пронина подробно рассказала о видах дел, об аппарате суда и общем отделе Добринского районного суда и вместе с коллегой провела по зданию суда экскурсию для учащихся, которые задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы от опытных специалистов. Лицеисты с интересом рассматривали в кабинетах районного суда всё, что им показывали. Некоторые старшеклассники признались, что по окончании школы мечтают поступить на юридический факультет, только пока не определились с направлением деятельности. Привлекла парней и девушек чёрная мантия судей. Им объяснили, из какой она плотной ткани, это нелёгкая одежда: в ней чувствуется груз ответственности за каждое принятое решение, ведь судья — вершитель судеб людских. Его ошибка способна перевернуть человеку всю жизнь, разрушить надежды и планы. И, наоборот, справедливое решение становится опорой для тех, кто переживает трагические моменты, дарит потерпевшим и их близким веру в торжество правосудия.

Детям показали места, где пребывают перед процессом опасные преступники или уже заключённые под стражу. На втором этаже районного суда всех заинтересовала «комната примирения» со «скамьёй примирения». Это официальные названия данных объектов.

— Сейчас развивается институт медиации, — продолжает О.В. Меньшикова, — он помогает сторонам мирно урегулировать спор с помощью нейтрального посредника — медиатора, который не навязывает решение, а способствует поиску компромисса, помогает услышать друг друга и найти решение, при этом всё сказанное остаётся конфиденциальным. Комната примирения в суде — это специальное пространство, где стороны спора могут попробовать урегулировать конфликт без вынесения судебного решения. Её предлагают, когда судья видит шанс договориться: например, в семейных или соседских спорах, где важно сохранить отношения. Именно в такой комнате с участниками работает медиатор. Суд рекомендует обратиться туда на любой стадии процесса, если обе стороны готовы к диалогу, только не всегда это им удаётся сделать.

Ну и, конечно, никто из приглашённых не остался равнодушным, увидев на входе (он же выход) фигуру богини правосудия — Фемиду. На уроках истории и обществознания они не раз её видели на картинках. А теперь вот довелось встретить именно в месте её непосредственной «работы». Как известно, повязка на её глазах — символ беспристрастности: она не должна видеть ни богатства, ни статуса, ни лица человека, чтобы выносить справедливое решение. Именно поэтому Фемиду называют «слепым правосудием»: её суд опирается только на факты и закон, а не на личные впечатления.

Завершилось очень познавательное мероприятие общей фотографией на память. И тут же к судьям на встречу приехала новая группа из Верхней Матрёнки.