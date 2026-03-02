Что в тарелочках у школьников?

Каждый родитель хочет быть уверен, что его ребёнок в школе не просто наедается, а получает по-настоящему полезную и вкусную еду, ведь там он проводит очень много времени. И забота о питании детей — не только беспокойство, а законное право и важная часть ответственности за их здоровье и хорошее самочувствие. Родители обязаны следить за тем, насколько качественной пищей кормят их детей в школе.

Родительский контроль питания в школе — важный момент, позволяющий мамам и папам проверять, какую еду употребляют их дети в учебное время. Когда они участвуют в проверке школьного меню и условий приготовления пищи, то могут быть уверены, что ребёнок получает не только сытный, но и полезный обед. Ведь грамотно организованное школьное питание играет ключевую роль в здоровье и успеваемости: оно даёт необходимую энергию для учёбы и активных перемен, помогает расти сильным и выносливым, укрепляет иммунитет. Особенно это актуально для первоклассников: в первый год обучения они испытывают серьёзную перестройку: привыкают к новому распорядку и незнакомой обстановке, увеличенной нагрузке, поэтому правильное питание становится важной опорой в этот период.

— Родители наших детей, — рассказывает педагог-организатор гимназии с. Ольговка Наталия Алексеевна Дроздова, — ответственно подходят к проверке школьного меню и работе школьной столовой в целом. Они вовремя могут заметить и обсудить любые недочёты, чтобы питание их детей было качественным. В каждом классе у нас создан совет родителей, и, как правило, каждую неделю комиссия посещает столовую. Они дегустируют пищу, смотрят на порции при взвешивании…

И совсем недавно в гимназии состоялась акция «Родительский контроль питания», в ней приняли участие мамы и папы первоклассников. Они внимательно проверили санитарное состояние обеденного зала — оно полностью соответствует установленным требованиям. Было подтверждено, что блюда готовятся и реализуются в соответствии с утверждённым меню. Комиссия оценила разнообразие рациона, в который входили суп, горячие вторые блюда и напитки. Пища подавалась тёплой, порции были достаточными для детей младшего школьного возраста.

— Какие «меры» принимаете, если ребёнок отказывается от еды в столовой? — задаю вопрос педагогу и получаю исчерпывающий ответ.

— У нас таких детей нет, — утверждает она, — наши повара очень вкусно готовят.

Кроме того, комиссия, по словам Н.А. Дроздовой, обратила внимание на аккуратность сервировки и вежливость персонала. Подобные мероприятия укрепляют доверие родителей к школьной системе питания и позволяют своевременно выявлять недочёты. В данном случае акция «Родительский контроль питания» показала, что гимназия ответственно подходит к вопросу здорового питания учащихся.

Специалист отвечает на вопросы:

— Сколько раз в день кормят школьников?

По данным отдела образования, в общеобразовательных учреждениях Добринского муниципального округа двухразовое горячее питание (завтрак и обед) организовано для всех обучающихся независимо от класса и трёхразовое питание (завтрак, обед и полдник) — для детей, посещающих группу продлённого дня.

— Существует ли градация в кормлении между младшими классами и старшеклассниками либо другими группами детей?

Да, существует такая градация. Рацион дифференцируется с учётом возраста, физиологических потребностей, интенсивности роста и развития. Основные различия касаются состава блюд, их энергетической ценности, количества белков, жиров, углеводов, а также объёмов порций.

— Какая сумма выделяется на питание детей в день?

Бесплатное горячее питание обучающиеся начальной школы (1-4 классы) получают на сумму 100 рублей в день, за исключением детей из многодетных семей, детей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей из семей участников СВО и погибших участников военных операций (эти категории обучающихся получают из расчёта 153 руб. в день);

207 рублей в день на одного школьника, посещающего группу продлённого дня, получают дети из семей участников СВО и погибших участников военных операций;

обучающимся по программам основного и среднего общего образования (5-11 классы) предоставляется социальная выплата для частичной компенсации стоимости питания из расчёта 20 рублей в день;

выделяются подобные соцвыплаты по 110 рублей в день на одного обучающегося из семей опекуна (попечителя), приёмных семей; малоимущих семей, посещающих ГПД.

соцвыплата в сумме 172 рубля в день для частичной компенсации стоимости питания предоставляется школьникам из многодетных семей, из числа с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей из семей участников СВО и погибших участников военных операций;

в соответствии с категорией производят в денежной форме соцвыплату на питание детям, обучающимся по медпоказаниям на дому и не посещающим столовую.

— Контролируют ли в школах блюда при составлении меню на предмет аллергии?

Конечно, контролируют. Это регулируется санитарными правилами и нормативными документами, которые обязывают учитывать индивидуальные особенности детей с пищевой аллергией. Родитель (законный представитель) обращается к руководителю организации с заявлением и прилагаемыми к нему документами из медучреждения о необходимости создать его ребёнку специальные условия во время питания.

— Принимаются ли какие-либо меры, если ребёнок отказывается есть в столовой?

Администрация школы не может принуждать есть в столовой. Это право родителей (законных представителей) и самого ученика решать, пользоваться ли услугой организованного питания или нет. Если причина отказа — недовольство качеством еды (вкус, температура, внешний вид блюд), то школа может провести внутреннюю проверку, создав бракеражную комиссию в составе, например, представителей администрации, пищеблока и медработника. Она оценивает качество блюд. Кроме того, в школе может быть проведено анкетирование среди учащихся и родителей для выявления общих проблем с питанием. И в случае систематических жалоб на конкретные блюда школа может рассмотреть возможность их замены или изменения в меню, причём с условием соблюдения санитарных норм и возрастных требований.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.