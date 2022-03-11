Как жили наши предки и какие орудия труда использовали ранее — об этом рассказывает выставка «Окно в забытый мир прошлого», открывшаяся в Тихвинской библиотеке.

Библиотекарь Вера Николаевна Коновалова 27 лет отработала учителем начальных классов в местной школе, потом в связи с оптимизацией образовательных учреждений ей пришлось переквалифицироваться на другую специальность.

Кованый предмет «Пять в одном».

— Вот уже 4 года тружусь в библиотеке, — рассказывает она, честно говоря, к школе я давным-давно душой прикипела, недаром же и профессию такую выбрала. Переход на новый вид деятельности изначально нелегко мне дался, прежде всего, морально, хотя мы с ребятишками, конечно, были всегда частыми гостями в этом заведении.

Так и пришлось учителю переучиваться. Много различных мероприятий провела Вера Николаевна на новом месте. Да ей к этому и не привыкать. В наступившем году, отмечающемся как Год культурного наследия народов России, библиотекарь создала в отдельном уголке библиотеки выставку-словарь из предметов старины под названием «Окно в забытый мир прошлого» и над каждой вещью, теперь мало знакомой современным людям, она подробно написала, что это и для чего требовалось нашим предкам. Немало тут предметов рукоделия: вязанных крючком салфеток и спицами платков и косынок, вышитых гладью и крестиком рушников. Ещё больше домашней утвари и орудий труда.

Вера Николаевна провела для меня «испытание» и попросила ответить, для чего орудие труда использовалось. Некоторые вещицы автору этих строк были знакомы. Например, не узнать чёски для козьего пуха я не могла: раньше пуховые изделия от ажурных платков до обычных носков, какие потом, распушившись, становились похожими на огромные валенки, наверно, вязались в каждом сельском доме. И эти животные тоже у многих для такой цели проживали.

Чёски для пуха ранее, наверно, «проживали» в каждой крестьянской избе.

Ножницы для стрижки овец, рубель, шариковые вилы (их обычно бурмаками в нашей местности зовут) тоже узнала. Интересным показался кованый предмет, соединивший в себе сразу пять в одном: открывалка, молоток, клещи, гвоздодёр, лопатка. Многие из этих выставочных экспонатов, по словам В.Н. Коноваловой, она «добыла» у своей свекрови Екатерины Егоровны Коноваловой — женщины почтенного 96-летнего возраста. Так что Екатерине самой лично приходилось применять в жизни эти вещи.

Одна из них моему поколению точно не знакома. Предположения, разумеется, у меня были, но всё равно для надёжности пришлось «сдаваться» и просить помощи у организатора выставки. В свою очередь, хочу спросить у читателей, знают ли они, для чего этот предмет требовался в крестьянском быту?