Чтоб бабушкам работалось веселее…

В апреле традиционно все наводят порядки у своих домов и на территории различных организаций и учреждений. Четверг, 23 апреля, стал субботником во многих из них. Не был исключением и Дом культуры села Новопетровка.

— Поработать на пользу общества, — рассказывает заведующая этим сельским клубом Татьяна Алексеевна Каширская, — пришли местные жительницы. Они убирали прошлогоднюю листву и траву у здания. Мужчины в это время работали на втором этаже, трудясь над очередной партией маскировочных сетей.

Зато поддержать бабушек пришли их внуки. Кто-то помогал, а кто-то, как трёхлетняя Майя, пришедшая с Марьей Ивановной Чистяковой, взяла книжку и развлекала публику сказкой. Бабушкам так веселее работалось, и они быстро сделали своё дело, а в перерывах то и дело подбадривали маленькую рассказчицу.

Одним словом, большую пользу родному селу принесла каждая из участниц субботника.