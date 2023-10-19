В семье Саликовых с улицы Винницкой отходы начали разделять сразу, как только недавно установили жёлтый контейнер. Маленький Ваня под присмотром мамы Светланы сам принёс лёгкий мусор.

Как мы помним, несколько баков такого цвета более года здесь уже стояли. Теперь количество жёлтых ящиков увеличилось. С чем это связано, спросили мы у начальника Добринского участка ООО «Чистый город» Михаила Михайловича Долматова.

— По экологической программе администрацией Добринского района были приобретены желтые контейнеры для пластиковых отходов. Наши сотрудники установили их у многоквартирных домов, на основных центральных улицах и там, где образуется много пластиковых отходов — у магазинов, поскольку здесь немало упаковочной плёнки. На месте глав поселений я б такие баки поставил на летний период на пляжах и в местах отдыха населения: после отдыхающих обычно остаётся много пластиковых бутылок и прочей упаковки, которая ветром разносится, ухудшая экологию родного края.

М.М. Долматов рассказал, что существуют различные виды контейнеров, которые позволяют разделять отходы для удобства их дальнейшей переработки. Но в Липецкой области в основном применяются пока два: зелёные и жёлтые. На каждом из них нанесена наклейка с описанием его предназначения. Надписи выполнены крупным шрифтом, а порой продублированы рисунками, чтобы детям было легче ориентироваться и привыкать.

— Для чего в принципе необходимо это деление мусора? — задаю вопрос начальнику участка ООО «Чистый город».

— Когда люди выбрасывают бутылку и обычно с крышкой, не сминая её, то подобный мусор занимает очень много места. Наверно, каждый житель на собственном примере в этом убеждается: для бытовых отходов хватает пакета, а вот под пустые бутылки нужен ещё один, а то и два. А каково это в масштабах целой Добринки! Я уж не говорю — района. Наш мусорный полигон быстро «растёт». Такими темпами, если не изменить ситуацию, скоро придётся строить новый — это огромные деньги из бюджетов. Ведь полигон — не просто отведённое место для свалки, а специальное инженерное сооружение с отдельными коммуникациями, как правило, гидросооружениями, чтобы, скажем, дождь или весенние паводковые воды не смывали все нечистоты в водоёмы, защищая не только поверхностные источники, но и глубинные водоносные горизонты. «Чистый город» к разделению мусора активно подключается, во-первых, из-за защиты окружающей среды, чтобы сократить объёмы пластика в родной земле и чтобы утилизировались органические ТКО. Во-вторых, потому, что нам скоро некуда станет вывозить мусор. Все наши сотрудники вместе со мною живём здесь и любим свой край, наша работа — делать его чище и красивее, а разделение мусора очень поможет повысить качество этой работы.

По словам Михаила Михайловича, если на свалку посмотреть в солнечную погоду, то она просто сверкает от бутылок. А пластик не распадается несколько сотен лет. При этом химические продукты его распада очень загрязняют окружающую среду, мы этим дышим, и они попадают в продукты, которые мы потребляем.

— Вот поставили жёлтые контейнеры в Добринке, а когда и какая техника их освобождает? — вновь задаю вопрос начальнику Добринского участка.

— Специального транспорта для этого не требуется. Наши машины по мере загрузки жёлтых контейнеров только отдельным рейсом разгружают их, а пластик вывозят в Липецк на мусороперерабатывающий завод. Там собранный мусор сортируется по видам пластика и перерабатывается. Так пластиковое сырьё приобретает вторую жизнь. В Липецке из него делают тару, стрейч-пленку, пакеты. Наша организация собирает, к примеру, с Грязинского района более 10 тонн пластика в месяц. Всё работает по кругу много циклов подряд.

Как известно, в домашних условиях, на улице, сжигать пластик категорически запрещено! Во время горения выделяются жуткие химические вещества, отравляющие воздух, которым дышит и сам «поджигатель», и те, кто находится или живут рядом, ведь горит пластмасса медленно и запах после себя оставляет надолго. На заводах его утилизируют в специальных печах с высочайшей температурой горения. Таких заводов у нас просто нет, так что гораздо практичнее дарить пустой бутылке или канистре вторую жизнь, а быть может, и третью.

Поэтому газета «Добринские вести» и начальник Добринского участка ООО «Чистый город» М.М. Долматов обращаются к добринцам:

— Выработайте привычку заводить для мусора два пакета: один для бытовых отходов, другой — для пластика. Так мы и себя сбережем, и окружающую природу для потомков сохраним. Иначе мусор, точнее, пластик нас победит.

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