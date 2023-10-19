Как мы помним, несколько баков такого цвета более года здесь уже стояли. Теперь количество жёлтых ящиков увеличилось. С чем это связано, спросили мы у начальника Добринского участка ООО «Чистый город» Михаила Михайловича Долматова.
— По экологической программе администрацией Добринского района были приобретены желтые контейнеры для пластиковых отходов. Наши сотрудники установили их у многоквартирных домов, на основных центральных улицах и там, где образуется много пластиковых отходов — у магазинов, поскольку здесь немало упаковочной плёнки. На месте глав поселений я б такие баки поставил на летний период на пляжах и в местах отдыха населения: после отдыхающих обычно остаётся много пластиковых бутылок и прочей упаковки, которая ветром разносится, ухудшая экологию родного края.
М.М. Долматов рассказал, что существуют различные виды контейнеров, которые позволяют разделять отходы для удобства их дальнейшей переработки. Но в Липецкой области в основном применяются пока два: зелёные и жёлтые. На каждом из них нанесена наклейка с описанием его предназначения. Надписи выполнены крупным шрифтом, а порой продублированы рисунками, чтобы детям было легче ориентироваться и привыкать.
— Для чего в принципе необходимо это деление мусора? — задаю вопрос начальнику участка ООО «Чистый город».
— Когда люди выбрасывают бутылку и обычно с крышкой, не сминая её, то подобный мусор занимает очень много места. Наверно, каждый житель на собственном примере в этом убеждается: для бытовых отходов хватает пакета, а вот под пустые бутылки нужен ещё один, а то и два. А каково это в масштабах целой Добринки! Я уж не говорю — района. Наш мусорный полигон быстро «растёт». Такими темпами, если не изменить ситуацию, скоро придётся строить новый — это огромные деньги из бюджетов. Ведь полигон — не просто отведённое место для свалки, а специальное инженерное сооружение с отдельными коммуникациями, как правило, гидросооружениями, чтобы, скажем, дождь или весенние паводковые воды не смывали все нечистоты в водоёмы, защищая не только поверхностные источники, но и глубинные водоносные горизонты. «Чистый город» к разделению мусора активно подключается, во-первых, из-за защиты окружающей среды, чтобы сократить объёмы пластика в родной земле и чтобы утилизировались органические ТКО. Во-вторых, потому, что нам скоро некуда станет вывозить мусор. Все наши сотрудники вместе со мною живём здесь и любим свой край, наша работа — делать его чище и красивее, а разделение мусора очень поможет повысить качество этой работы.
По словам Михаила Михайловича, если на свалку посмотреть в солнечную погоду, то она просто сверкает от бутылок. А пластик не распадается несколько сотен лет. При этом химические продукты его распада очень загрязняют окружающую среду, мы этим дышим, и они попадают в продукты, которые мы потребляем.
— Вот поставили жёлтые контейнеры в Добринке, а когда и какая техника их освобождает? — вновь задаю вопрос начальнику Добринского участка.
— Специального транспорта для этого не требуется. Наши машины по мере загрузки жёлтых контейнеров только отдельным рейсом разгружают их, а пластик вывозят в Липецк на мусороперерабатывающий завод. Там собранный мусор сортируется по видам пластика и перерабатывается. Так пластиковое сырьё приобретает вторую жизнь. В Липецке из него делают тару, стрейч-пленку, пакеты. Наша организация собирает, к примеру, с Грязинского района более 10 тонн пластика в месяц. Всё работает по кругу много циклов подряд.
Как известно, в домашних условиях, на улице, сжигать пластик категорически запрещено! Во время горения выделяются жуткие химические вещества, отравляющие воздух, которым дышит и сам «поджигатель», и те, кто находится или живут рядом, ведь горит пластмасса медленно и запах после себя оставляет надолго. На заводах его утилизируют в специальных печах с высочайшей температурой горения. Таких заводов у нас просто нет, так что гораздо практичнее дарить пустой бутылке или канистре вторую жизнь, а быть может, и третью.
Поэтому газета «Добринские вести» и начальник Добринского участка ООО «Чистый город» М.М. Долматов обращаются к добринцам:
— Выработайте привычку заводить для мусора два пакета: один для бытовых отходов, другой — для пластика. Так мы и себя сбережем, и окружающую природу для потомков сохраним. Иначе мусор, точнее, пластик нас победит.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
- 472 — контейнера (по 0,7 куб. м) в 2018-м г. ООО «Чистый город» передал сельским поселениям Добринского района, 50 контейнеров организация передала в 2023-м г.;
- 1040 — контейнеров установлено в минувшем году в нашем районе, из них:
- 356 — стоят в Добринке;
- 50 — контейнеров в 2023-м г. установили для раздельного сбора мусора;
- 208 — площадок организовано для сбора мусора, из них:
- 46 — благоустроенные (есть забор, асфальтовое или бетонное основание).