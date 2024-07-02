В Добринском районном отделении судебных приставов УФССП России по Липецкой области на исполнении находилось производство о взыскании с гражданина задолженности по транспортному налогу в размере 120 000 рублей.

Несмотря на неоднократные попытки судебных приставов призвать должника к добровольному погашению задолженности, необходимых мер мужчина так и не предпринял.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено, что должнику на праве собственности принадлежит КамАЗ-5410. Был осуществлён выход по адресу места нахождения транспорта с целью наложения ареста.

Не желая терять транспортное средство, мужчина в кратчайшие сроки оплатил задолженность в полном объёме.

— Этот случай не единственный в работе нашей службы, — комментирует начальник отделения Добринского районного отдела судебных приставов Максим Музыко. – Большая часть должников по транспортному налогу, столкнувшись с реальной угрозой ареста автомобиля и его дальнейшей принудительной реализации, в спешном порядке оплачивает свой долг.

В подтверждение своих слов Максим Сергеевич привел еще два совсем свежих примера.

Так, в Демшинском сельском поселении в июне этого года был наложен арест на автомобиль «Шевроле» мощностью 295 л.с., владелец которого не заплатил транспортный налог в сумме 102 тысячи рублей. Но сделал это буквально на следующий день после наложенного на машину ареста.

В Пушкинской сельской администрации еще один должник после ареста принадлежащего ему автомобиля «Нива» в тот же день начал частично перечислять деньги в счет уплаты транспортного налога, который составляет чуть больше 74-х тысяч рублей.

Получается, арест транспорта – очень действенное средство для стимулирования должников погасить задолженность по транспортному налогу. Правда, стопроцентной гарантии этот способ не дает. Были случаи, когда владелец предпочитал лучше расстаться со своим транспортным средством, чем заплатить за него долг по налогу. В этом году арестованную машину, которая находилась в аварийном состоянии, специалисты оценили в 23 тысячи рублей. Ее в конечном итоге принудительно реализовали, чтобы погасить 17-тысячный долг по транспортному налогу. Погашать его добровольно владелец авто так и не захотел.