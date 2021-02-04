Сегодня в Правобережном районном суде г. Липецка огласили приговор трем парням, каждый из которых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

17 февраля 2020 года трое друзей собирались праздновать день рождения одного из них. Чтобы праздничный стол был полон они решили похитить из супермаркета дорогостоящий алкоголь, а потом ппродать его. На вырученные средства они планировали приобрести сигареты, продукты и алкоголь “попроще”.

Войдя в супермаркет и убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они похитили с полок стеллажей бутылку виски марки «Aberfeldy», бутылку виски марки «Johnnie Walker Gold Label Reserve», бутылку виски марки «Deveron» и бутылку коньяка марки «MARTELL ХО», которые один из них спрятал себе под одежду.

После этого они предприняли попытку покинуть супермаркет, не оплатив указанный товар, но сработала система оповещения, сигнализирующая о попытке выноса неоплаченного товара из торгового зала супермаркета.

Охранник потребовал ребят остановиться. Тот, под одеждой которого находился похищенный товар, игнорируя требование охранника, направился в сторону выхода из супермаркета. Находившиеся там же его двое друзей стали отвлекать внимание охранника.

В результате вышеуказанных совместных и согласованных преступных действий супермаркету причинен материальный ущерб па общую сумму 15 131 рубль 47 копеек без учета НДС.

Осужденные вину в совершении преступления признали полностью, в содеянном раскаялись, имущественный вред, причиненный совместными преступными действиями, возместили полностью.

Каждый из обвиняемых был признан виновным в совершении преступления, каждому назначено наказание в виде лишения свободы, которое было постановлено считать условным, сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда г. Липецка.