Чудо-гриб для музея “Галичьей горы”

Жительница Добринки Наталия Игнатова во время очередной вылазки на природу нашла в осиннике неподалеку от райцентра необычный экземпляр: древесный гриб «мохнатый».

Он рос на стволе настолько низко, что женщине пришлось практически лечь на землю, чтобы сфотографировать свою находку.

Наталия тут же связалась со специалистами «Галичьей горы». Ученые посоветовали ей аккуратно срезать редкий в нашей области гриб и хранить его в холодильнике, чтобы затем передать биологам заповедника. Что и было сделано.

Сейчас гриб со сложным названием Базедеома Траметес Трога уже занял свое место в гербарии музея природы «Галичьей горы».

— Сразу хочу предупредить: гриб этот несъедобный, — рассказывает Наталия Игнатова. — Он представляет лишь научную ценность. В этом году благодаря дождям сосновые лесочки нашего района буквально изобилуют различными видами грибов. У нас есть подосиновики, польские грибы, невероятное количество маслят и др. Соответственно оживились любители тихой охоты. К сожалению, не все из них хорошо разбираются в грибах. Наберут полные корзины и только потом спрашивают: съедобный это гриб или нет? Когда они уже все перемешаны, трудно с первого взгляда определить, что это за вид. В нашей области даже были случаи отравления мухоморами. Не стоит полагаться на общепринятое мнение, что это гриб с красной шляпкой и белыми пятнышками на ней. Бывают и серые, и розовые мухоморы. Так что мой совет неопытным грибникам — класть в корзину только хорошо знакомые вам, проверенные грибы. В конце концов, никто же из нас не умирает с голоду, чтобы на свой страх и риск добывать себе пропитание в лесах. Помните и о том, что даже хорошие грибы через два-три дня после своего появления становятся червивыми и непригодными к употреблению.