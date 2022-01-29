Это загадка. Наверное, не многие её отгадают. Даже многие из нас, глядя на фото этого столь некогда необходимого предмета в любой крестьянской избе, будут долго «ломать голову».

Мне в ряде «Истоков» неоднократно приходилось упоминать моего знакомого Колю-поисковика. Так, на территории бывшей некогда деревни Архисвятки (наша районка как-то писала о том, как бывшие её жители собираются вместе раз в год, чтобы отметить праздник Троицу) он и нашел сей артефакт.

Не буду «мучить» читателей. Это светец. Он является одним из символов крестьянского быта. Это приспособление для укрепления горящей лучины. Не будем забывать, что в прошлом крестьянское жилище освещалось при помощи лучины. Многим керосин был не по карману. Первоначально это было простое приспособление и представляло собой небольшую кованую вилку. В её расщепе и укрепляли горящую лучину. Таким образом можно было без боязни переносить светец с горящей лучиной с места на место. Особенно был нужен светец женщинам во время прядения в те же длинные зимние ночи.

К светцу иногда прикрепляли тяжелый обруч. Затем его ставили в ведро с водой — подальше от греха на случай пожара.

Следует отметить, что изящество и сложность изготовления светца зависело от таланта, но особенно от фантазии кузнеца. Ему сей рукоделец придал форму пера жар-птицы, а то и хвоста павлина.

А теперь еще на «закуску» пару загадок про светец: «Стоит Трошка на одной ножке, крошит крошки» или «Поставлю — стоит, положу — лежит; дом держит».

Виктор ЕЛИСЕЕВ.