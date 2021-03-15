Отделение ПФР по Липецкой области напоминает семьям, которые еще не получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно, заявление принимается до 31 марта этого года.

Всего же в нашем регионе выплату в размере 5 тысяч рублей получили свыше 80 тысяч семей на 97110 детей. Общая сумма выплат превысила 485,5 млн. рублей. Однако родители 187 детей еще не подали заявления на единовременную выплату.

Также стоит поторопиться семьям, в которых ребенок только родится. Пройдя регистрацию в органах ЗАГС и подав заявление до 31 марта 2021 года включительно, они могут получить указанную выплату. Подать заявление можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда. Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически.

В случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, необходимо самостоятельно подать заявление.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.