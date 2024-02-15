Профсоюз библиотечных работников регулярно организует поездки по интересным местам России. В прошлом году они побывали в Туле и Ясной Поляне.

Маргарита Сергеева два года назад возглавила Добринский райком профсоюзов работников культуры. На самом деле стаж ее деятельности в этой организации намного больше. В начале 90-х ее, молодую тогда сотрудницу районной библиотеки, привлекли к этой общественной работе.

— В те годы еще не было коллективных договоров, а больничные листы оплачивал профсоюз, — вспоминает Маргарита Вячеславовна. — Поэтому поле моей деятельности было очень обширным, тем более что в профсоюзе состояли все библиотечные работники, а это порядка 60-ти человек. Причем коллектив был исключительно женский. У всех семьи, дети. Годы были тяжелыми, в магазинах хоть шаром покати. Помню, чтобы купить новогодние подарки для детей, несколько часов отстояла в магазине в очереди за конфетами. Пока моя подошла, остались одни карамельки… Но все равно «пробивали» путевки в детские лагеря, устраивали корпоративные праздники, оказывали материальную помощь тем, кому было труднее других.

По словам собеседницы, сегодня в профсоюзе библиотечных работников состоят 47 человек из 49-ти числящихся по штату (двое работают у них по совместительству). Задачи те же — социально-трудовая защита работников. Облегчает работу коллективный договор, в котором обозначены все основные моменты.

Прежде всего, вместе с руководством библиотеки проведена спецоценка условий труда, выявлены и устранены профессиональные риски. В библиотеке, конечно, говорить об опасности можно с большой натяжкой. Тем не менее возможны падения, подскальзывание, подъем тяжестей… Все эти моменты приведены в соответствие с нормами безопасности.

Условия труда в библиотеке постоянно улучшаются. Рабочие места оснащены компьютерами. Решен вопрос с температурным режимом. Если раньше в районной библиотеке зимой было, мягко говоря, прохладно, то с появлением своей котельной даже в сильные морозы здесь стало комфортно и тепло.

В наше достаточно напряженное время большое внимание уделяется отдыху библиотечных работников. Наверное, закономерно, что здесь его проводят еще и с пользой для дела, организуя экскурсии по интересным местам нашей Родины. Желающих провести пару выходных дней с коллегами в интересной поездке хоть отбавляй. В прошлом году это была Тула и Ясная Поляна. Поездка была приурочена у 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. В феврале этого года библиотекари отправятся за счет профкома на экскурсию в Москву, где посетят парк «Патриот» и выставку-форум на ВДНХ «Россия».

Хорошие дела объединяют. В свободное от работы время библиотекари плетут маскировочные сети для участников СВО.

Корпоративный дух — это еще и совместные праздники, конкурсы профессионального мастерства с подарками от профкома. Также сплоченно библиотекари взялись за важное сегодня дело — помощь участникам СВО. С октября прошлого года в свободное от работы время плетут маскировочные сети для бойцов на базе Талицкой и Добринской библиотек, привлекают к этому делу читателей. Налажена связь с волонтерами из Липецка, которые обеспечивают необходимым материалом.

— Профком — это коллегиальный орган, — продолжает Маргарита Сергеева. — Актив из пяти человек планирует мероприятия, принимает решения, связанные с финансами. А в канун нового года подводим итоги работы вместе с коллективом. Учитываются мнения и предложения каждого члена профкома. Главное, чтобы это было на пользу общему делу.