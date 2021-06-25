Система KPI для сотрудников Фонда капитального ремонта введена в Липецкой области с 1 июня. Ранее специалисты провели работу по определению ключевых критериев показателей эффективности. Главный акцент сделан на основные направления деятельности сотрудников фонда: начисление и учет взносов, организацию и проведение капитального ремонта, работу с обращениями граждан. При этом есть и индивидуальные показатели, соответствующие должностным инструкциям сотрудников.

«Внедрение системы оценки эффективности сотрудников посредством KPI позволит объективно определять результативность текущей деятельности. Каждый сотрудник будет нести персональную ответственность за решение поставленных задач, это, безусловно повысит вовлеченность и нацеленность на качественный результат», – отметила генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Система мониторинга достижения ключевых показателей эффективности внедряется в органы государственной власти Липецкой области и подведомственные структуры по инициативе главы региона Игоря Артамонова. «Необходимо, чтобы все службы, работающие людьми, стремились улучшать свою эффективность», – считает Игорь Артамонов.