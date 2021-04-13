Фонд капитального ремонта Липецкой области подвел итоги собираемости взносов. В марте 2021 года уровень собираемости взносов на капремонт составил 111, 91%. Наибольших значений этот показатель достиг в Тербунском, Чаплыгинском, Данковском районах и Липецке – выше 95%, замыкают рейтинг – Воловский, Добринский и Елецкий районы, где показатель равен 80-88%.

Поддерживать высокий уровень собираемости удаётся, в первую очередь, благодаря активной разъяснительной работе, которая ведётся с липчанами-должниками, отмечают в ФКР. «Фонд максимально старается информировать должников о необходимости погасить задолженность в досудебном порядке и о последствиях неоплат», – считает генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Взыскание задолженности ведется поэтапно. Обращение в суд — это крайняя мера, которая применяется только после неоднократных предупреждений. Чем дольше не уплачивается долг, тем выше расходы, связанные с его погашением. В течение первого квартала 2021 года подано в суд две тысячи заявлений на 20 миллионов рублей. С собственников, которые не прореагировали на предупреждения, было взыскано в судебном порядке 6,5 миллионов рублей. Кроме того, ежемесячно в «общий котел» ФКР поступают около 700 тысяч рублей пени от должников. Эти средства, как и взносы, будут расходоваться исключительно на капитальный ремонт домов.

С момента начала работы Фонда капитального ремонта Липецкой области жилищные условия улучшили более 350 тысяч жителей региона. «Радует, что по этим вопросам идет постоянный диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях, в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе с липчанами, совместно принимать решения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.