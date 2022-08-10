Около 70 представителей центров социальной защиты населения из разных уголков Липецкой области приняли участие в обучении основам финансовой грамотности. Серию занятий в областном управлении социальной политики провели эксперты липецкого отделения Банка России.

Слушатели познакомились с темами кибербезопасности и противодействия финансовым пирамидам. Также они узнали много нового о том, как контролировать личный бюджет, выбирать банк и дистанционно пользоваться услугами. По завершении занятий участники обучения получили сертификаты о прохождении курса и презентацию по актуальным темам финграмотности.

«Полученными знаниями и материалами участникам курса рекомендовано поделиться с социальными работниками, которые смогут использовать полезную финансовую информацию при работе со своими подопечными – пожилыми липчанами», – подчеркнула эксперт липецкого отделения Банка России Ольга Любар.