Наивысший результат на ЕГЭ по истории – 100 баллов – получили шесть выпускников региона. Они представляют городские гимназии №№1 и 12, а также школу №20 Липецка, елецкие гимназии №№11 и 97 из Елецкого района, школу села Талица. Максимальный балл по физике получили два выпускника из школы №2 и гимназии №69 Липецка, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Ирина Зайцева выпускница гимназии №11 города Ельца, поделилась своими эмоциями и дальнейшими планами: «История – одна из дисциплин, которая смогла пробудить во мне огромный интерес, поэтому подготовка к ЕГЭ по истории проходила легко и с удовольствием. Перед экзаменом волновалась, но увидев задания, поняла, что все изучено и знакомо. Огромную благодарность хочу выразить своему учителю Оксане Владимировне Трубицыной, которая поддерживала меня на протяжении всего периода обучения».