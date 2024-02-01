В конце января состоялся муниципальный этап областного конкурса литературно-музыкальных композиций «Да святится имя Твое».

На суд жюри и зрителей были представлены композиции: «Молитва матери» (лицей №1 п. Добринка), «История одного колокола» (вторая добринская школа), «О Том, чья заповедь — любовь!» (школа с. Дубовое), «О Рождестве Христовом» (школа с. Верхняя Матренка), «Святые Петр и Феврония Муромские» (гимназия с. Ольговка).

При подведении итогов учитывались духовно-нравственный аспект постановки, сценическая культура, музыкальное сопровождение, вокальные и хореографические номера. Педагогам общеобразовательных учреждений вместе с детьми удалось создать яркие, эмоциональные композиции. Первое место разделили между собой лицей и вторая школа райцентра, второе — у гимназистов и учащихся Дубовской школы, третье — у верхнематренцев.

Победители и призеры награждены грамотами отдела образования Добринского района. Впереди — региональный этап конкурса.