Ещё один шаг навстречу технологиям. Второй региональный профориентационный хакатон «Про_IT» стартовал 26 августа в Центре цифрового образования детей «IT-куб». В нём примут участие более ста школьников от 12 до 16 лет.

Юные компьютерные гении получили задания от предприятий-партнёров, над которыми они будут работать до 30 августа. Ребята погрузятся в особенности производственных процессов компаний и пройдут образовательный курс по шести направлениям, среди которых веб-технологии, графический дизайн и другие. Помогать командам будут квалифицированные педагоги, а результат работы участники предоставят в виде презентации и видеоролика. Имена победителей назовут 30 августа после подведения итогов Хакатона. Лучшие из лучших получат подарки, а все участники поддержку для реализации своих идей и сопровождение проектов от представителей реального сектора экономики.

«Видно качество, видно изменения, видна качественная проработка заданий, видно очень хорошее содержание в плане подбора партнёров. Партнёры разные. Вижу, что появился трек по беспилотию – фантастически востребованная в наше время тема. Только что увидела в IT-кубе куб для полётов. А это между прочим в единичных IT-кубах по стране», – отмечает первый заместитель директора федерального центра дополнительного образования Ирина Кузнецова.

«Я планирую, что этот проект будет связан с нейросетями. Потому что нейросети они как бы исключают человеческий фактор. Они не допускают ошибок, – говорит участник хакатона Тихон Фурсов. – Я думаю, мы выиграем. У меня уже есть команда, мы победим».

«Ранняя профориентация позволяет освоить определенные навыки и понять, стоит посвящать этому делу жизнь. Как правило, погружение в профессию в школьные годы укрепляет уверенность в правильности выбора и помогает хорошо подготовиться к поступлению в учреждения профессионального образования», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.