В регионе

Данковчане обсудили благоустройство Богословской набережной. Реновация пройдет в рамках партпроекта «Городская среда»

6 часов назад
17 посмотрели

Читайте нас в

В Данкове Липецкой области прошли общественные слушания по концепции благоустройства общественного пространства, которое в 2022 — 2023 годах будет заявлено Данковским районом на участие в конкурсе по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта Партии «Единая Россия» — «Городская среда».

В сиреневом зале районного дома культуры на встречу с представителем проектной организации Алиной Олейниковой прибыли неравнодушные данковчане, представители администрации района, депутаты разных уровней, единороссы, педагоги, школьники, краеведы, казаки, общественники, радеющие душой за создание комфортного и современного имиджа Данкова.

В течение двух часов шли активные обсуждения по обустройству пустующей площадки под городским мостом, которая станет продолжением Богословской набережной. Алина представила два варианта благоустройства объекта.

Первый — направлен на обустройство спортивного комплекса для занятий воркаутом разных возрастных категорий данковчан.

Второй вариант более привлекательный — это арт-объект, сочетающийся со спортивными площадками.

«Данковчане внесли массу интересных предложений, которые будут учтены проектантами, — отметил секретарь Данковского местного отделения партии, глава района Валерий Фалеев. — Следующий этап общественных обсуждений будет проведён после внесения в проект предложений жителей города, примерно через неделю».

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19