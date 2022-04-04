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В Данкове Липецкой области прошли общественные слушания по концепции благоустройства общественного пространства, которое в 2022 — 2023 годах будет заявлено Данковским районом на участие в конкурсе по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта Партии «Единая Россия» — «Городская среда».

В сиреневом зале районного дома культуры на встречу с представителем проектной организации Алиной Олейниковой прибыли неравнодушные данковчане, представители администрации района, депутаты разных уровней, единороссы, педагоги, школьники, краеведы, казаки, общественники, радеющие душой за создание комфортного и современного имиджа Данкова.

В течение двух часов шли активные обсуждения по обустройству пустующей площадки под городским мостом, которая станет продолжением Богословской набережной. Алина представила два варианта благоустройства объекта.

Первый — направлен на обустройство спортивного комплекса для занятий воркаутом разных возрастных категорий данковчан.

Второй вариант более привлекательный — это арт-объект, сочетающийся со спортивными площадками.

«Данковчане внесли массу интересных предложений, которые будут учтены проектантами, — отметил секретарь Данковского местного отделения партии, глава района Валерий Фалеев. — Следующий этап общественных обсуждений будет проведён после внесения в проект предложений жителей города, примерно через неделю».