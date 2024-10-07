Данковчанин стал одним из лучших педагогов допобразования в сфере физкультуры и спорта в стране. Тренер-преподаватель детско-юношеской спортшколы Данкова Андрей Воробьев отмечен в номинации «Педагог – формула успеха» всероссийского профконкурса.

Андрей Иванович больше 30 лет работает с группами спортивной подготовки и по общеразвивающим программам по плаванию. В этом году он успешно прошел региональный этап профсостязания, организованный Спортивно-туристским центром Липецкой области. В нем приняли участие 14 педагогов и тренеров-преподавателей из восьми муниципалитетов. В финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, состязались 50 человек.

«Педагогами дополнительного образования должны становиться только люди, искренне и всей душой любящие свое дело и ратующие за передачу своих знаний и умений молодому поколению. В Липецкой области таких немало. Доказательством их мастерства являются победы и признание на всероссийских конкурсах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.