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Данковская межрайонная прокуратура защитила право молодой матери на социальное пособие

44 минуты назад
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Данковская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жительницы Данковского района по вопросу нарушения ее права на получение социального пособия.

Установлено, что 24.01.2022 в ОКУ «Центр государственных выплат и кадровой работы» заявительница предоставила документы для оформления отпуска по беременности и родам.

При этом ее работодатель — ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» своевременно не направил в ГУ «Липецкое региональное отделение ФСС РФ» документы, необходимые для назначения и выплаты пособия по беременности и родам.

Только в феврале текущего года после вмешательства прокуратуры нарушение было устранено.

По результатам проверки в адрес работодателя внесено представление с требованием о привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности.

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