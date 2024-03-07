Сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних Данковского района организовали для школьников цикл профилактических акций. Они посвящены правильному и безопасному поведению на улицах и дорогах.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В селе Ягодное полицейские провели тематический рейд у местной школы. Автоинспекторы и юидовцы раздавали памятки родителям-водителям. В них говорилось о необходимости быть особенно внимательными за рулем у школ и детсадов. Каждый юный участник рейда получил световозвращающий брелок. А в филиале школы №1 города Данкова гости с помощью презентации напомнили ученикам о правильном поведении на трассах в темное время суток.

Также в филиале данковского лицея №6 прошла акция «Мы пешеходы!» в ней участвовали члены отряда ЮИД, ученики пятого класса. При содействии автоинспекторов ребята провели викторину «Знатоки дорожного движения» у второклассников. Обучение с элементами игры сотрудники Госавтоинспекции планируют проводить и в других школах района, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.