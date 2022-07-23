Школьники Данковского района познакомились с русским традиционным костюмом. На занятии, которое прошло в школе села Бигильдино, ребята узнали об особенностях русского костюма и их отличиях в разных областях России, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

На «модном» уроке рассказали о цветовой гамме одежды Липецкой области. Особый интерес вызвал показ одежды от ведущих модельеров России, которые используют стилизацию элементов русского народного костюма. Участвуя в конкурсе, ребята проверили знания особенностей русского народного костюма. Победителей и призеров наградили почетными грамотами.

Такие занятия приобщают детей к национальной культуре, могут вдохновить на выбор профессии модельера. Возможно, спустя несколько лет кто-то из сегодняшних школьников станет известным талантливым дизайнером. Конкурс проводится для реализации задач федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». «В области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культуре наших предков. Важно активнее привлекать к этим вопросам молодое поколение, ведь именно им в ближайшее время предстоит заниматься сохранением исторического наследия», – считает губернатор Игорь Артамонов.