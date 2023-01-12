Студенты-сварщики Данковского агропромышленного техникума изготовили 28 печей-буржуек для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. К работе они подошли с профессионализмом и душевным теплом, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Создание специальных печей – процесс трудоемкий. Сначала делается чертеж, потом заготовки. Ребята под руководством мастера занимались сборкой, сваркой и резкой металла. На изготовление одной печи весом 25 килограммов необходимо шесть часов. Профессионалы старались сделать их удобными в эксплуатации. Буржуйка необходима бойцам для обогрева и приготовления еды. Ее можно разместить в блиндаже или палатке. Готовые печи направят в зону проведения СВО.

Студенты и педагоги техникума не первый раз подключаются к сбору гуманитарной помощи для бойцов. Термобелье и другие теплые вещи, балаклавы, продукты и лекарства для наших защитников переданы в региональный штаб «Своих не бросаем».