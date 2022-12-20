Специалисты Данковской станции по борьбе с болезнями животных прошли курсы повышения квалификации по теме «Лабораторная диагностика гриппа птиц» в Москве на базе Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Сотрудники прослушали лекции: «Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации по особо опасным вирусным болезням птиц», «Нормативно-правовая база по диагностике вирусных болезней птиц», «Обеспечение безопасности при работе с биологическими материалами в ветеринарных лабораториях», «Правила управления качеством результатов исследований». Практические занятия включали лабораторную диагностику гриппа птиц с использованием куриных эмбрионов, идентификацию выделенных вирусов гриппа различными методами, проведение анализа для обнаружения антител к вирусу гриппа птиц. «Обновлять свои знания в соответствии с современными запросами необходимо специалистам любой отрасли», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.