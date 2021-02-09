Реконструкция моста через реку Дон начинается в Данкове. Движение по переправе, которая расположена в центре города, планируют полностью перекрыть 11 февраля, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

Автомобилистам придётся выбирать объездные пути. Движение общественного транспорта пересматривается, и будет осуществляться через окружной мост, весной планируют выделить специальный автобус для дачников. Для пешеходов строители уже возвели временную переправу.

Протяженность высоководного моста, который закрывают на реконструкцию составляет 129 метров. Путепровод был построен в 1960 году. Обследование показало, что переправа находится в предаварийном состоянии. Мост разберут практически до основания: опоры усилят и сделают шире, а пролётные строения заменят.

Проектно-сметная документация была разработана ещё в 2016 году. Муниципальный контракт на реконструкцию моста заключили 22 декабря 2020 года. Работы должны быть завершены до конца 2021 года. Их стоимость по контракту – 304,5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках программы «Уникальные искусственные дорожные сооружения».

«За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.