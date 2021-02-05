В Данкове готовятся к началу реконструкции моста через Дон, который расположен в центре города. 11 февраля планируется полностью перекрыть движение по нему. Об этом сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Автомобилистам придется двигаться в объезд, а для пешеходов строители уже возвели временную переправу чуть в стороне. 24-метровый мост сооружён из металлоконструкций и бетонных плит, ширина его – 3 метра. Спуски с улиц 8 Марта и Донской представляют собой лестницу из дорожных плит.

Движение общественного транспорта пересматривается и будет осуществляться через окружной мост, весной планируется выделить специальный автобус для дачников.

Протяженность высоководного моста, который закрывают на реконструкцию, 129 м. Переправа была построена в 1960 году. Обследование показало, что она находится в предаварийном состоянии. Мост разберут практически до основания: опоры усилят и сделают шире, а пролетные строения заменят.

Проектно-сметная документация была разработана еще в 2016 году. Муниципальный контракт на реконструкцию моста заключили 22 декабря 2020 года. Конкурс выиграла ООО “Уваровская ПМК-22”, этот подрядчик хорошо зарекомендовал себя в регионе: компания реконструировала Петровский мост в Липецке и построила переправу через Дон в Лебедяни.

Работы должны быть завершены до конца 2021 года. Их стоимость по контракту – 304,5 млн руб. Финансирование будет осуществляться в рамках программы «Уникальные искусственные дорожные сооружения».