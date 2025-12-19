Данковский округ развивает промышленность и раскрывает туристический потенциал

Развитие промышленного потенциала, поддержка бизнеса и раскрытие туристических возможностей стали ключевыми темами рабочей поездки в Данковский муниципальный округ заместителя губернатора Липецкой области Сергея Курбатова и министра экономического развития региона Ларисы Шибиной.

Они оценили работу флагманов местной промышленности. Делегация посетила два динамично развивающихся предприятия. ООО «Ангел Ист Рус», чья продукция — дрожжи и органические удобрения — успешно экспортируется в Европу, Среднюю Азию и Африку. А также ООО НПО «Силма», которое реализует важные проекты в сфере импортозамещения, выпускает лекарства.

Особое внимание в ходе поездки было уделено культурно-историческому наследию, которое может стать драйвером развития территории. Сергей Курбатов и Лариса Шибина осмотрели уникальный архитектурно-парковый ансамбль в селе Баловнево — усадьбу дворян Муромцевых XVIII-XIX веков. Они обсудили перспективы включения объекта в региональные туристические маршруты и развития сопутствующей инфраструктуры.

Также делегация оценила потенциал исторической улицы Урицкого в Данкове. Уже есть инвестор, готовый участвовать в реконструкции, что открывает новые возможности для сохранения исторического облика города.

Завершилась рабочая поездка встречей с представителями малого и среднего бизнеса округа. В обсуждении участвовали производители самой разной продукции: от арахисовой пасты и знаменитого «Данковского пряника» до химической продукции и изделий народных промыслов. Предприниматели обозначили ряд важных вопросов, в частности продвижение туризм. Поступило предложение включить местный фестиваль «Малиновое лето» в единый туристический календарь области на 2026 год. Также обсудили сбыт продукции. Данковский бизнес заинтересован в реализации товаров в других муниципалитетах Липецкой области. Обозначили и кадровый вопрос: в округе остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов, в частности поваров и швей.

Все озвученные инициативы и проблемные точки были зафиксированы для детальной проработки профильными министерствами.

«Данковский муниципальный округ обладает мощным промышленным потенциалом, уникальным культурным наследием и активным предпринимательским сообществом. Наша общая задача — скоординировать усилия власти, инвесторов и предпринимателей, чтобы дать импульс социально-экономическому развитию округа в ближайшие годы», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.