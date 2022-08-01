В этом году Данковский район отмечает 94-й день рождения, а его райцентр – 454-летие. Празднованию посвятили четыре дня – с 28 по 31 июля. В рамках торжественных мероприятий в Данкове открыли обновленную Доску Почета, на которой разместили фото людей труда, прославивших родной край и внесших весомый вклад в его развитие.

«У Данковского района богатая история. Он дал России видных ученых, писателей и художников малой родине. Сегодня это многоотраслевой, стабильно развивающийся край. Экономика развивается, большой вклад вносит малый и средний бизнес. Активно ремонтируются и строятся дороги, благоустраиваются села и деревни. В районе появляются новые спортивные и детские площадки, приводятся в порядок дворы, парки и скверы. Многое делается для поддержки старшего поколения, малоимущих, материнства, семьи и детства, талантливой молодежи, повышения качества жизни всех данковчан», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель губернатора Липецкой области Константин Востриков и председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. «Данковский район – один из лидеров Липецкой области по реализации нацпроектов и госпрограмм – это говорит о трудолюбии его населения и любви местных жителей к своей малой родине. Уверен, район будет процветать. Вместе с вами мы сделаем всё, что для этого нужно», — сказал Константин Востриков.

В день города в Данкове открылся сквер «Семейный». Здесь обустроили пешеходные зоны, установили топиарий, малые архитектурные формы. Данковчане и гости района прошлись по бульвару влюбленных, который обновляют благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году проект его преображения стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится Минстроем России в рамках нацпроекта. Кроме того, за благоустройство данного пространства данковчане голосовали на единой онлайн-платформе za.gorodsreda.ru – свой выбор в его пользу сделали почти 11,5 тыс. человек.

Основные работы по преображению общественного пространства уже завершены – здесь смонтированы два фонтана – с чашей и плоскостной, уложена яркая тротуарная плитка, установлены арка в форме сердца, малые архитектурные формы и детская площадка с современным игровым оборудованием. Важно, что бульвар уже сейчас пользуется большой популярностью у горожан и, особенно, у молодоженов – рядом расположен ЗАГС, в котором в День города зарегистрировали сотую пару – Михаила и Валерию Москвичевых.

Еще одной площадкой для народных гуляний стал парк Победы. Здесь для гостей праздника организовали концерт с участием коллективов и солистов – победителей фестиваля народного творчества Данковского района, пленэр воспитанников детской школы искусств им. А. И. Плотнова, а также целый ряд выставок. На них можно было познакомиться со старинными самоварами, картинами данковских художников и ретро-автомобилями.