Компания из Данковского района ООО «ИстАгро Дон» официально стала производителем органической продукции. Она получила сразу два сертификата: на свежий топинамбур и на топинамбур сушеный нарезанный, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

ООО «ИстАгро Дон» запустило производство в 2021 году. Мощность переработки топинамбура на заводе может доходить до 500 тонн в сутки, а выпуск конечной продукции – до 15 тысяч тонн в год. Сейчас компания производит муку и кофейный напиток из топинамбура, а также сушеный нарезанный топинамбур. Содержание инулина в этих продуктах – от 50% и выше.

Закон «Об органической продукции» вступил в силу в январе 2020 года. На данный момент, согласно данным Фонда «Органика», производителями органической продукции являются 237 предприятий из регионов России. Ассортимент органической продукции превышает тысячу наименований. Лидером по числу сертифицированных предприятий является Центральный федеральный округ. Там насчитывается около 80 производителей органической продукции.

В Липецкой области помимо ООО «ИстАгро Дон» сертификаты имеют ещё два предприятия: АО «Прогресс», чья органическая линейка продукции представлена четырьмя видами пюре для детского питания, и ООО «Агроном-сад», где сертифицированы два сорта яблок – «Имрус» и «Либерти». В 2022 году в ООО «Агроном-сад» было получено более 400 тонн органических яблок. В текущем году урожай продукции должен вырасти до 1,3 тысячи тонн.

«Топинамбур – это перспективная культура, которая не только обладает уникальными свойствами, но и становится все более востребованной особенно в условиях импортозамещения. Ее выращивание и переработка позволит решить важные вопросы продовольственной безопасности, улучшения здоровья нации и повышения экспортного потенциала региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.