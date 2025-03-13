«Дарим вам свою любовь»

Так назывался праздничный концерт, посвященный прекрасной половине человечества, который прошел в районном Доме культуры.

Стоит отметить, что зрительный зал РДК давно не видел такого аншлага. Сидячие места были заняты практически полностью, а чуть опоздавшим на концерт пришлось его смотреть стоя. Уже в фойе всех гостей встречали два замечательных коллектива Добринской детской школы искусств имени Н.А. Обуховой: «Черный кот» (оркестр духовых инструментов) и «Скрипичный ключ» (оркестр скрипачей) под управлением супругов Алексея и Лидии Алексеевых, которые своими номерами дарили пришедшим праздничное настроение.

Всех представительниц прекрасного пола поздравил с 8 Марта глава Добринского района А.Н. Пасынков. Затем руководитель муниципалитета вручил благодарственные письма тем мамам, чьи сыновья защищали и защищают нашу Родину на специальной военной операции. Благодарственные письма администрации Добринского района вручил Римме Богдановой, один сын которой воюет на СВО. Да и сама Римма Серафимовна — женщина с активной жизненной позицией, собирает гуманитарную помощь для участников спецоперации. А у Валентины Дроздовой на СВО находятся сразу два сына. Валентина Петровна также участвует в общественной жизни нашего района. Букеты цветов получили жены и мамы участников спецоперации со всех сельских поселений Добринского района.

Артисты РДК креативно подошли к разработке сценария праздничного концерта. Между музыкальными номерами ведущий праздника Алексей Шальнев выяснял у зала, в какой организации района трудятся самые счастливые женщины.

Прекрасным дамам предлагали поучаствовать в рубрике «У меня вопрос к мужчинам!..», ответить на который должны были представители сильного пола. А каждый номер выступавших сопровождался бурными аплодисментами. Зрители покидали РДК в хорошем настроении. А на выходе всех ждал подарок от природы в виде солнечной, по-настоящему весенней погоды…