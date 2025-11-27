Дарья Болотина возглавит министерство молодёжной политики Липецкой области

Министром молодёжной политики Липецкой области назначена Дарья Болотина. К исполнению обязанностей она приступит 27 ноября.

Дарья Васильевна родилась в 1994 году. В Липецком государственном техническом университете получила две специальности бакалавра – «Социология» и «Юриспруденция». В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта окончила магистратуру по направлению «Педагогическое образование».

В сфере молодёжной политики начала трудиться в 2020 году специалистом-экспертом отдела по работе с молодёжью администрации Липецка. Позже занимала должности директора Городского Дворца молодёжи «Октябрь», заместителя председателя департамента – начальника отдела туризма администрации Липецка, директора областного «Центра молодёжи».